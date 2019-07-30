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Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza kameraya yansıdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kaza anı, otobüs kamerasınca kaydedildi.

30.07.2019 13:46 Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza kameraya yansıdı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kaza anı, otobüs kamerasınca kaydedildi.
Berkay G. (20) idaresindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, Emek Caddesinde kontrolden çıkarak Himmet Akın'ın kullandığı 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Berkay G ile otomobilde yolcu olarak bulunan Eralp Akıncı'nın yaralandığı kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi istikametine giden belediye otobüsüne karşı yönden gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin çarpması anları yer alıyor.

Berkay Şahin, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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