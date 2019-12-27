Haberler » 3. Sayfa » Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta can pazarı: 4 yaralı - Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta can pazarı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

27.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:09 Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta can pazarı: 4 yaralı
'nın ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil virajı alamayarak takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun çamlığı içerisinde bulunan Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden Side istikametine gitmekte olan Gökhan Yaşar'ın kullandığı 07 ACE 442 plakalı otomobil virajı alamayarak takla attı. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Gökhan Yaşar'ın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Esmer, Tolga Nagış ve Uyum Akdağ yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Acısu Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Aracın kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:10   Irak'ta yeni seçim yasası sonrası hükümet karşıtı protestolar bitecek mi? - Haberler
14:08   İYİ Parti'den asgari ücret değerlendirmesi - Haberler
14:08   Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı - Haberler
14:08   İTÜ mezunu genci öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı - Haberler
14:06   Otomobilin ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
13:23   Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu - Haberler
12:54   Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
12:29   Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
12:09   Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler - Haberler
27.12.2019 14:17:05