Haberler » Güncel » Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet duvara çarptı - Haber

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet duvara çarptı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarındaki evin eklentisinin duvarına çarptı.

18.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:39Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet duvara çarptı

MANİSA'nın ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarındaki evin eklentisinin duvarına çarptı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Hüseyin İ. (17) yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Türkan Çakmak'a (40) ait evin eklentisinin duvarına çarparak yıktı. Kazada, evinin bahçesinde bulunan Çakmak ile sürücü Hüseyin İ., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası kaçan Hüseyin İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çok korktuğunu belirten ev sahibi Türkan Çakmak, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum. Kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

Hüseyin İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:54  İsveç'te "Kanlı Ocak" kurbanları anıldı
19:51  Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü (2)
19:50  Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor'u 4 -1 yendi
19:50  Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
19:50  Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
18.01.2020 19:55:49