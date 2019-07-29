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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki bir kişi ağır yaralandı.

29.07.2019 20:53 Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Gider (20) yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsü ile  çarpıştı. Kazada sürücü Gider ile otomobildeki Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı. Belediye otobüsünde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Gider ve Akıncı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Gider'in ehliyetinin bulunmadığı, kullandığı otomobilin ise kendisine ait olmadığı öğrenildi.



Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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