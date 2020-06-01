Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralıELAZIĞ'da, ehliyetsiz sürücünün arka farları yanmayan traktörüne kamyonet, arkadan çarptı.

01.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:14
Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı
ELAZIĞ'da, ehliyetsiz sürücünün arka farları yanmayan traktörüne kamyonet, arkadan çarptı. Kazada 3 kişi, hafif yaralandı.
Kaza, dün gece, Elazığ- Malatya yolunun 25'inci kilometresindeki Yolçatı kavşağında meydana geldi. Ehliyeti olmayan D.K. yönetimindeki 23 EB 687 plakalı ve arka aydınlatma farları yanmayan traktöre, M.S.G.'nin kullandığı 23 HV 766 plakalı kamyonet arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 3 kişiye, sağlık ekibi tarafından kaza yerinde müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ehliyetsiz sürücünün traktörüne kamyonet çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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