Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk"

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" Alibeyköy'de polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptı Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı iki gence para cezası kesildi Ehliyetsiz trafiğe çıkan sürücü ise, "Baksana abi yataktan...

15.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:49
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk"
Alibeyköy'de polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptı
Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı iki gence para cezası kesildi
Ehliyetsiz trafiğe çıkan sürücü ise, "Baksana abi yataktan çıktım"
İSTANBUL - Alibeyköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Ehliyeti yanında bulunmayan ve biner lira para cezası kesilen gençler, "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden İstanbul polisi, Eyüpsultan Alibeyköy Namık Kemal Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Trafiğe çıkan araçları durduran polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek maske takmaları ve araçta da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"Ceza yiyeceğimizi biliyorduk"
Denetimler esnasında uygulama noktasına otomobiliyle farları kapalı ve süratli bir şekilde seyreden bir sürücü ekipler tarafından durduruldu. Ardından aracın içerisinde iki gençten inmelerini isteyen polis, kimliklerini kontrol etti. Gençlerin yapılan kimlik kontrollerinde birinin 18 diğerinin ise 20 yaşında olduğu tespit edildi. Tespitin ardından polis gençlere nereden geldiklerini sordu.
Gençlerin, "arkadaşımız kaza yaptı polis merkezinden geliyorduk" demesi üzerine polis, sürücünün ehliyetini görmek istedi. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı anlaşılınca polis, ifadelerinden şüphelendikleri gençlerin kullandığı otomobili ve üst aramalarını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. O esnada polisin "ceza yaptırım uygulayacağız" demesi üzerine gençler de, "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" cevabını verdi.

"Baksana abi yataktan çıktım"
Aramaların artından polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı Mertcan S. ile Onur A'ya "Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet"ten biner lira idari para cezası uyguladı. Cezanın ardından gençler serbest bırakıldı. Öte yandan denetimler kapsamında 4 kişinin olduğu bir araçta polis tarafından durduruldu. Kimliği sorulan sürücü, polise kısa mesafe yere gideceği için yanına almadığını belirtti. Polisin bunun geçerli bir sebep olmayacağını ifade etmesi üzerine sürücü, "Baksana abi yataktan çıktım" demedi pes dedirtti.
Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: ’Ceza yiyeceğimizi biliyorduk’

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: 'Ceza yiyeceğimizi biliyorduk' - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:30: 'Ihlamur, soğuk algınlığı semptomlarını azaltır' - Haberler 11:28: İletişim Başkanı Altun'dan "Kovid-19'la mücadele" değerlendirmesi Açıklaması - Haberler 11:28: Bakan Albayrak: 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi - Haberler 11:26: Ordu'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı - Haberler 11:26: (Özel) Gece balkondan düşen kadının eşi ve çocuklarını itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı