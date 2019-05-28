Ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçamadı

Kulu
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, Ankara
Caddesi üzerinde abartılı egzoz takılı ve plakasız motosikleti durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan şüpheliler motosikletiyle kaçmaya başladı.
Uyarıları dikkate almayan şüpheliler, Konya
istikametine doğru kaçmaya devam etti. Yakalanacağını anlayan şüpheliler motosikleti yol kenarına atıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis
ekiplerinin el fenerleriyle aradığı şüphelileri bir evin bahçesinde saklanırken yakaladı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü C.N ve yanındaki arkadaşı İ.D gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Plakasız motosiklet bağlanarak otoparka götürülürken, sürücüsü C.N ise ehliyeti olmadığı için 4 bin 200 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Konya
, Ankara
, Kulu
, Emniyet Müdürlüğü
, Güncel
Kaynak: AA