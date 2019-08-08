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EIA: ABD petrol stokları 2.39 milyon varil yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 2 Ağustos'ta biten haftada 2.39 milyon varil artışla 438.9 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

08.08.2019 08:07 EIA: ABD petrol stokları 2.39 milyon varil yükseldi
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 2 Ağustos'ta biten haftada 2.39 milyon varil artışla 438.9 milyon varile yükseldiğini açıkladı.
EIA verilerine göre, bu dönemde ham petrol rafine girdileri bir önceki haftaya göre günlük 786,000 varil artışla 17.8 milyon varile yükseldi. Rafinerilerin işletilebilir kapasitesi 3.4 puan artışla yüzde 96.4 olarak hesaplanırken, bu dönemde benzin üretimi de azalarak günlük 9.9 milyon varile indi.
EIA açıklamasında ayrıca, benzin stoklarının beklenmedik şekilde 4.44 milyon varil yükseldiği bu dönem içinde damıtılmış ürünlerin de 1.53 milyon arttığı belirtildi. Bununla birlikte, rezervler konusunda yakından izlenen en önemli dağıtım noktalarından Oklahoma Cushing merkezindeki stoklar ise 1.5 milyon varil ya da Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin biraz altında geriledi.
API, EIA'dan önce yaptığı açıklamada, ham petrol stoklarının 3.43 milyon varil azaldığını duyurmuştu.
ABD'de ayrıca, stratejik petrol stoklarının dışındaki ham petrol ithalatı bir önceki haftaya göre 485,000 varil artışla günlük 7.1 milyon varile yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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