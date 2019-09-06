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Eıa: abd petrol stokları 4.8 milyon varil azaldı

ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Perşembe günü, ABD'deki ham petrol stoklarının 30 Ağustos'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azalarak 423 varile gerilediğini açıkladı.

06.09.2019 13:47 Eıa: abd petrol stokları 4.8 milyon varil azaldı
ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Perşembe günü, ABD'deki ham petrol stoklarının 30 Ağustos'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azalarak 423 varile gerilediğini açıkladı.
ABD ham petrol rafinerisi girdileri, bir önceki haftaya göre günlük 27 bin varil düşüşle günde ortalama 17.4 milyon varile geriledi. Benzin üretimi önceki haftaya göre ortalama 10.3 milyon varile gerilerken rafineriler kapasitelerinin yüzde 94.8'ini oluşturdu.
ABD'de ham petrol ithalatı, bir önceki haftaya göre günlük 976 bin varil artarak günde ortalama 6.9 milyon varil oldu. Toplam ticari petrol stokları 4.9 milyon varil düştü.



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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