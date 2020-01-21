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EİB AB uzay teknolojilerine 200 milyon euro yatırım yapacak

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Komisyonu işbirliğiyle Avrupa Birliği'nde uzay teknolojilerine yönelik çalışmalara 200 milyon euro yatırım yapacak.

21.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:44EİB AB uzay teknolojilerine 200 milyon euro yatırım yapacak

Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Komisyonu işbirliğiyle Avrupa Birliği'nde uzay teknolojilerine yönelik çalışmalara 200 milyon euro yatırım yapacak.

Avrupa Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın 100 milyon eurosunun "Avrupa Uzay Ajansı çerçevesinde oluşturulan yeni Avrupa yapımı fırlatıcı" Ariane 6 çalışmalarında kullanılacağı belirtilirken, Arinane 6 programının "AB'nin uzaya bağımsız erişim sağlamasına yardımcı olduğu" ve "Avrupa'nın bütün yörüngelerde çalışma yapılmasını sağlayacak eylemler gerçekleştirmesini destekleyeceği" vurgulandı.Söz konusu yatırımın diğer 100 milyon eurosunun da "uzay teknolojileri sektöründe hizmet vermek isteyen Avrupalı KOBİ'lerin gelişimi ve büyümesini desteklemek" için kullanılacağına dikkat çekildi.



Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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