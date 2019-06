EİB'den ihracatı kolaylaştıran üç yeni online servis

Kaynak: İHA

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yeni dijital servisleri ile ihracat ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 'EİB Kolay', 'EİB Kampüs' ve 'EİB Blog' isimleri ile sunulan yeni online servisler üzerinden kolay belge sağlanmasından canlı konteyner takibine, eğitim başvurularından bilgilendirici içeriklere kadar birçok hizmet sunulacak.Yeni dijital servisleri ile ihracat ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen EİB, 'EİB Kolay', 'EİB Kampüs' ve 'EİB Blog' isimli yeni online servisleri tanıttı. İhracatçıların ihtiyaç duyduğu belge ve bilgilerin kolayca sunulduğu EİB Kolay platformu, e-imzalı üyelik bilgisi, performans güvenilirlik belgesi, firma ihracat verileri ve başvuru evrak süreçlerinin görüntülenebilmesi özellikleri ile üyelerin süreçlerini kolaylaştıracak. EİB tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve konferansların başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kolayca yürütülmesi için devreye girecek EİB Kampüs platformu, eğitim takvimi takibi, ders notlarına ve sunumlara ulaşabilme ve eğitimlere yönelik geri bildirimde bulunabilme özellikleri sunacak. EİB Blog servisi ise ihracat ile ilgili düzenlemelerin, yeniliklerin, desteklerin daha kolay ve anlaşılır bir dil ile aktarılmasını amaçlayan içerikler barındıracak. EİB çalışanları tarafından oluşturulacak düzenli içerikler ile farklı konularda bilgiler kullanıcılar ile paylaşılacak.İhracat rekoruEİB'in yeni online hizmetleri hakkında basın toplantısı düzenleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat ailesi olarak Mayıs ayında hem Türkiye genelinde, hem de Ege Bölgesinde cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdıklarını ve halka çifte bayram mutluluğu yaşattıklarını söyledi. Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri Mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamıyla, 2018 yılı mart ayına ait olan 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracat rekorunu tam 100 milyon dolar geliştirmeyi başardı. Bugün tüm kurum ve kuruluşlar; ihracatın kolaylaştırılması, ihracatçının desteklenmesi için seferber olmuşken biz de hizmetlerimizin kalite seviyesini yukarılara çıkarıyoruz. Üyelerimizin bizden daha hızlı hizmet alabilmeleri için mobil uygulamamız ile başladığımız dijital dönüşüm yolculuğumuza bugün yeni servislerimizle devam ediyoruz. İki yılda 4 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaşan mobil uygulamamızla, üyelerimizle aramızdaki zaman ve mekan farkını ortadan kaldırmıştık. Şimdi dört yeni hizmetle birliği üyelerimizin ayağına götürüyoruz" dedi.EİB Kolay'EİB Kolay', 'EİB Kampüs' ve 'EİB Blog' servisleri hakkında bilgi veren Eskinazi, "EİB Kolay, web sitemiz üzerinden her üyemizin kendi ihracat rakamlarını, ülke - mal grubu bazında kırılımını, birliklerimizde incelemede bulunan tüm devlet desteği dosyalarının durumu ve diğer başvuruların akıbetini öğrenebileceği üyelerimize özel bir sayfa. Bu sayfa sayesinde; üyelerimizin sıklıkla ihtiyaç duyduğu performans ve güvenirlilik belgesi ile üyelik belgesini de hizmet binamıza gelmeden, zaman ve iş gücünden tasarruf ederek dakikalar içinde online alabilecekler" diye konuştu.EİB KampüsEİB olarak üyeler ve üye adaylarına en çok hizmet verdikleri alanlardan birinin de eğitim olduğunu kaydeden Eskinazi, EİB Kampüs isimli web sitesi hakkında şu bilgileri verdi:"Katılımcılarımız EİB Kampüs sitesine üye olduktan sonra diledikleri eğitim ve seminer etkinliğine kaydolabilecek, kaydoldukları eğitim ve seminer için e-posta ile kendilerine ulaşan karekod aracılığı ile etkinlik günü giriş yapabilecekler. Etkinlik sonrası ise katılımcılar, yine EİB Kampüs sitesi üzerinden e-imzalı sertifikalarını, ders notları, eğitim sunumlarına ulaşabilecek; eğitim ve seminere ilişkin görüş ve geri bildirimlerini iletebilecekler."EİB BlogEİB Blog hizmeti ile ilgili Eskinazi, şunları söyledi:"Deniz yoluyla ihracat gerçekleştiren üyelerimiz için rota bazlı taşıma süresi hesaplama ve taşıma halindeki konteynerlerini takip etmeye yarayan bir hizmeti başlatacağız. Bu sayede üyelerimiz kendileri için en uygun sürede ve ücrette taşımayı yapacak şirkete karar verirken aynı zamanda konteynırın kat ettiği her mesafeden e-posta yoluyla bilgi sahibi olacaklar. Dış ticaretle ilgili her konuda üyelerimize daha pratik bilgiler sunabilmek, onların değerli vakitlerini kendilerine saklayabilmelerini sağlayabilmek adına blog yazılarımıza başlıyoruz. Malum e-posta yoluyla yaptığımız sirkülerlerimiz bazen konuyu sadece bilenlerin anlayabileceği bir dilde olabiliyor. Bu amaçla, üyelerimiz, Birlik personelimiz ve misafir yazarlarımızın dış ticarete ve devlet desteklerine ilişkin samimi, kısa ve keyifli yazılarını bu blog sayfamızda okuyabilecekler. Şimdilik bu kadar ama dijital dönüşüm hamlelerimiz burada kalmayacak. Günümüzün en güvenilir ve en hızlı veri şifreleme altyapısı olan blockchain ile üyelerimize daha güvenli, hızlı ve kağıtsız hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dış ticarette 'İhracat 4.0' dönemi başlayacak.Zamandan ve iş gücünden tasarruf, en güvenli bilgiye ulaşma imkanıHizmetler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren EİB Genel Serketeri Cumhur İşbırakmaz, ihracatta süreyi en uygun şekilde kullanmak ve ihracat süreçlerini avantaja dönüştürmek gerektiğini belirterek, "Üye ihracatçılarımıza nasıl daha fazla hizmet veririz, süreci nasıl kısaltırız diye düşündük. Bu hizmetler zamandan tasarruf ve iş gücünden tasarruf sağlıyor. Ayrıca en güvenli bilgiye ulaşmayı da beraberinde getiriyor" dedi.Toplantıda, yazılımı EİB tarafından yapılan hizmetlerin kullanılmaya başlandığı belirtildi. - İZMİR