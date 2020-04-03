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EİB üyeleri martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyelerince, mart ayında 1 milyar 95 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:30
EİB üyeleri martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat yaptı
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyelerince, mart ayında 1 milyar 95 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye 'nin mart ayı ihracatının 13 milyar 426 milyon dolara gerilediği hatırlatıldı.
Mart ayında EİB bünyesindeki ihracatçıların dış satım tutarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 1 milyar 95 milyon dolara düştüğü bildirildi.
Açıklamada, ocak-mart döneminde EİB bünyesinde kayda alınan ihracatın 3 milyar 250 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.
EİB üyelerinin mart ayı sanayi ürünleri ihracatının yüzde 12'lik düşüşle 667 milyon dolardan 585 milyon dolara gerilediği, tarım sektörü ihracatının yüzde 6'lık artışla 405 milyon dolardan 428 milyon dolara yükseldiği ifade edildi.
Madencilik sektörünün ihracatının yüzde 14 artışla 82 milyon dolara çıktığı bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yılın ikinci yarısında Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması sonrasında üretim ve ihracat rakamlarında toparlanma olabileceğini belirtti. Eskinazi, şunları kaydetti:
"Ancak 2020, beklentilerimizin tamamının karşılık bulduğu bir yıl olmayacak. Dünya bütün küresel dengeleri sarsan ciddi bir sınavdan geçiyor. Devletimiz ve milletimiz birlikte büyük bir mücadele içindeyiz. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran ihracatçılar olarak yerli milli çizgimizi, eksenimizi, kendi gücümüzü kendimiz tahkim ederek bu sınavın üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA

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