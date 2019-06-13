EİB ve EGEİD daha fazla ihracat için birlikte çalışacak

EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, Ege İhracatçı Birlikler Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'yi ziyaret ederek olası işbirlikleri üzerine görüştü.

İhracat çabalarına tam destek

Görüşmede ihracata katkı sağlayacak her türlü çabaya mümkün olan tüm destekleri sağlayacaklarını belirten Eskinazi, "EGEİD gençlerin enerjisi ve çalışmasıyla ortaya çıkmış yeni bir birliktelik. Onların azimli çalışmalarını ilk günden beri takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

EİB olarak tüm projeleri çoğulcu bir anlayış ile hayata geçirdiklerini ifade eden Eskinazi, gençlerin ihracatın içinde olmasını çok önemsediklerini, "Genç İhracatçıları Konseyi" projesinin de bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Eskinazi, "Önümüzdeki dönemde ihracatımızın artırılması yolundaki birçok projede EGEİD ile birlikte çalışmayı ümit ediyoruz.Gerek pazar araştırmalarında, gerek teşviklerde, gerek fuar organizasyonlarında Ege İhracatçılar Derneğimizi de çalışmalarımıza dahil etmeyi uygun görüyoruz." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı A.Ayberk Aloğlu ise "Ülkemizi ihracat alanında da hak ettiği noktalara taşıyabilmek adına aldığımız sorumluluğun ve atfedilen vazifenin farkındayız. Ülkemizi ve bölgemizi ihracatın her alanında şampiyonlar ligine taşıma heyecanıyla çıktığımız bu yolda emin ve somut adımlar atıyoruz.Yaklaşık bir sene önce kurduğumuz Ege İhracatçılar Derneği'nin asli görevi üreticilerimizle birlikte olmak, onlara dokunmak, dertlerine ortak olmak ve üyelerinin ülke menfaati doğrultusunda yanında olmaktır. İçinde bulunduğumuz şu durumda da ülkemiz için kamu yararına yapılacak en önemli işlerden biri de ihracattır." diyerek ziyaretlerinden dolayı Eskinazi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler