Eibar-Real Madrid: 3-0

Skorer - La Liga
'da Real Madrid
kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Eflatun-beyazlılar deplasmanda Eibar
'dan fark yedi: 3-0.
Bask ekibini farklı galibiyete ulaştıran golü 16'da Escalante, 52'de Enrich ve 57'de Kike kaydetti. Bu sonuçla Eibar, Real Madrid karşısında tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Bu sezon ligde 5. yenilgisini alan Real Madrid 20 puanda kalırken, Eibar puanını 18'e yükseltti.
Böylece Real Madrid, şampiyonluk yolundaki rakipleri Atletico Madrid
ile Barcelona
'nın bu gece oynayacağı maç öncesi fırsat tepti.
Eflatun,Eibar,Real Madrid
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:52