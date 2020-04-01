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EİKP destek ödemeleri başladı

Manisa'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında, 37 bin 402 vatandaşa, toplam 37 milyon 402 bin TL ödeneceği bildirildi.

01.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:03
EİKP destek ödemeleri başladı
Manisa 'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında, 37 bin 402 vatandaşa, toplam 37 milyon 402 bin TL ödeneceği bildirildi.

Manisa Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) Destek Programı kapsamında, nakdi yardım ödemelerine 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlandığını duyurdu. Manisa'da toplam 37 bin 402 vatandaşa kişi başı 1.000 TL olmak üzere toplam 37 milyon 402 bin TL nakdi yardım yapılacağı açıklandı.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre düzenli merkezi sosyal yardım veya aylık alanlar arasından belirlen ve diğer kriterleri de sağlayan vatandaşlar, EİKP yardımından faydalanabilecek.

EİKP Destek Programı hak sahipleri, doğum yıllarının son rakamına göre belirlenmiş ödeme takvimine göre, 1 - 5 Nisan 2020 tarihleri arasında, PTT Kart ile PTT ve kamu bankaları ATM'lerinden; PTT Kartı olmayanlar ise PTT şubelerine giderek yardım ödemelerini alabilecekler. Ayrıca, 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım veya aylıklardan evde ödeme seçeneğiyle yaralanan haneler, EİKP Destek Programı ödemelerinden de aynı şekilde yararlanabilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, PTT, Ekonomi
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