EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. dönem başkanlığına kabul edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Üye başkanlığımız boyunca Asya 'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Bu inisiyatif dahilinde, eğitim, ticaret, teknoloji, kültür, kültürel ve siyaset diyaloğunun artırılması gibi pek çok alanda çalışarak, Asya içerisindeki dinamizmi artıracağız." dedi.Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesinde düzenlenen EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı.Toplantıda, EİT 24. dönem başkanlığına kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, teşkilatın başkanlığını dördüncü kez üstlendiklerini, önümüzdeki dönem üye ülkelerin de desteğiyle çok başarılı bir dönem olacağını söyledi.Yarım milyar nüfusa ve 8 milyon kilometrekarelik alana sahip bir bölgede yaşadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ekonominin ve ticaretin bizim için önemi büyük. Sonuç odaklı projeler yürütmekteyiz. Ne yazık ki bu projeler dahilinde istediğimiz potansiyeli kullanmayı başaramadık." diye konuştu.EİT bölgesindeki ticaret hacminin 100 milyar doların altında olduğuna değinen Çavuşoğlu, dolayısıyla istedikleri hedefleri gerçekleştirmek için daha istekli olmak gerektiğini bildirdi."Bugün yapmamız gereken şey, bölge içi ticareti, bağlılığı artırmak, enerji verimliliğini de artırarak turizmi yaygınlaştırmak. Önümüzdeki yol haritası, bu hedefleri gerçekleştirmek için yeterlidir. ECO vizyon 2025 projesi bizim için bu anlamda çok değerlidir." diyen Çavuşoğlu, teşkilatın dönem başkanı olarak bu yolda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Öncelikle ticarete hak ettiği önemi vermek gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, asıl amaçlarının burada serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.Projelerin gerçekleştirilmesinin, ulaşım, lojistik açısından önemli koridorların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayacak ve ticaretin burada değerlendirilmesi ilk adımlardan birisi olmalıdır. Dünya ticaret örgütü dışındaki üyelerin de bu kuruluşa dahil olmasını diliyoruz. Gümrük prosedürlerini de kolaylaştırmalıyız. Yetkililerle düzenli toplantılar düzenlemek, gümrük süreçlerini kolaylaştırmak açısından önemlidir. Gümrük dahilinde yürütülen projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ticaret alanında yürüttüğümüz çalışmalar dahilinde yürütülen projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi, nihayete kavuşturulması gerekiyor. Belgelendirme ve işbirliği gibi konulara da odaklanılması gerekmektedir.""Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz"Bölgede hızlı internete erişimin her birey için artırılmasını da önemsediklerinin anlatan Çavuşoğlu, bu amaçlara ulaşmak için gerekenleri şöyle sıraladı:"Bölge içerisindeki ulaştırmanın kuvvetlendirilmesi, bizleri uluslararası pazarlara ulaştırmayı sağlayacaktır. Kara yollarının, hızlı trenlerin ve demiryollarının bu açıdan bir an önce güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu iddialı hedefleri yerine getirebilmek için teşkilatın işleyişini daha etkili ve verimli hale getirmeliyiz. İtibarımız üzerine de odaklanmalıyız. Projelerimizde çalışırken daha sonuç odaklı, inovatif ve kapsamlı yöntemler benimsemeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirebilelim. Bizim başkanlığımız boyunca gerçek bir reform sürecinin başlatılması ve etkili bir şekilde yürürlüğe konabilmesi için ve teşkilatın genel verimliliğini artırmak için elimizden geleni yapacağız."Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'ı da sekreteryada daha da güçlendirmenin çok önemli olduğunu, bölgenin jeopolitik ve ekonomik açıdan öneme sahip olduğunu bildirdi.Kıtanın genelinde de bunu itibarı yükseltmenin amaçları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Üye başkanlığımız boyunca Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Bu inisiyatif dahilinde, eğitim, ticaret, teknoloji, kültür, kültürel ve siyaset diyaloğunun artırılması gibi pek çok alanda çalışarak, Asya içerisindeki dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz. D-8 gibi platformlarla ilişkilerimizi güçlendirerek, sinerji oluşturmak istiyoruz." dedi.