Haberler » Güncel » EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA - Haber

EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

09.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.
'daki Kundu Oteller Bölgesinde düzenlenen toplantıya, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, , Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı. EİT belgeselinin gösterimi yapıldı.
23. Dönem Başkanı Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mükemmel ev sahipliği ve harika organizasyon için teşekkür etti.
Toplantının başarılı geçmesini temenni eden Neoziri, yolsuzlukla mücadele ve kamu denetçiliği başta olmak üzere birçok vizyonu bulunan EİT'nin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Sekreteryanın EİT vizyon fonunun oluşturulması için çalıştığını ifade eden Neoziri, "EİT, desteklemek, fikir alışverişlerinde bulunmak ve yön verebilmek için başka bir fırsattır. EİT 2015 vizyonunda da öngörüldüğü üzere üye devletlerinin geleceği daha iyi planlaması için sürdürülebilir ekonomilere ihtiyaç var." dedi.
Neoziri, ticari anlaşmaların hayati önem taşıdığını, bölgesel ticareti artırmak için daha fazlasını yapmak gerektiğini belirtti.
Afganistan'ın projelerine destek olduklarını, birtakım güçlükleri birlikte aşacaklarını vurgulayan Neoziri, "EİT toplantısının sonuçları, üye devletleri yeni iş birliği seviyesine taşıyacaktır. Bölgesel turizmi geliştirebiliriz." diye konuştu.
EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı – ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 Osmanlı köprülerinin diyarı Kırkşehitler: Kırklareli
13:08 EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı
13:08 Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu
13:07 Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
13:02 Cumhuriyet Savcı Açıkyürek başarılı öğrencileri ödüllendirdi
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isimden hayat kurtaracak tavsiye: Satışı yasaklansın
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
11:14 Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 13:08:44