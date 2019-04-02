Ejder Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Ejder Demir oldu. İyi Parti adayı Ejder Demir, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Ejder Demir ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Ejder Demir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ejder Demir, Gaziantep yarışında % 16,44 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ejder Demir toplamda 150.747 adet oy sayısına ulaştı.

Ejder Demir Kimdir?

1975 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokulu Şahinbey İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İsmet Paşa Lisesinde tamamladı. Universite eğitimini sırasıyla İstanbul Universitesi Adalet Yüksekokulu, İnönü Universitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü ile Konya Selçuk Universitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. İş hayatını kendisine ait Demir Hukuk Danışmanlık çatısı altında sürdüren Demir, MHP'den 26. ve 27. dönemde Gaziantep milletvekili adayı oldu. Ejder Demir, kalkınmanın, refahın ve huzurun kaynağının yerelden başlayacağı inancıyla İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortak adayı olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Avukat Zühal Demir ile evli olan Ejder Demir, 2 çocuk babasıdır.

İyi Parti Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.