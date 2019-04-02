Ejder Kaykusuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU belediye başkan adayı olan Ejder Kaykusuz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ejder Kaykusuz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU adayı Ejder Kaykusuz kimdir? Bağımsız KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU adayı Ejder Kaykusuz yüzde kaç oy aldı?

Ejder Kaykusuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Ejder Kaykusuz DULKADİROĞLU ilçesinde % 1,05 oranında oy almıştır. DULKADİROĞLU ilçesinde % 1,05 oranında oy olan Ejder Kaykusuz adlı Bağımsız adayı toplamda 1.244 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.