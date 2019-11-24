Haberler » Güncel » Ejder meyvesini Bursa'da yetiştirmeyi başardı - BURSA - Haber

Ejder meyvesini Bursa'da yetiştirmeyi başardı - BURSA

Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen ve Türkiye'de genelde Akdeniz bölgesinde kurulu seralarda yetiştirilen Güney Amerika orijinli pitayanın Bursa'nın Kestel ilçesinde de üretildi.

24.11.2019 12:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:37
Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen ve 'de genelde bölgesinde kurulu seralarda yetiştirilen Güney Amerika orijinli pitayanın 'nın Kestel ilçesinde de üretildi.
İlçede 20 yıldır fidan üretimi de yapan çiftçi Özhan Öztürk tarafından yaklaşık 15 ay önce kurulan 1,5 dönümlük serada ilk meyveler alınmaya başlandı.
Çiftçi Öztürk, yurt dışında "dragon fruit", Türkiye'de ise "pitaya" olarak adlandırılan meyvenin fidesini de üreterek Bursa, Yalova ve Sakarya'daki çiftçilere satıyor.
Özhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır fidan üretimiyle uğraştığını ve ejder meyvesini ilk kez 6 yıl önce Mersin'de gördüğünü anlattı.
Daha sonra bu meyveyle ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Öztürk, ilçedeki 1,5 dönümlük arazisinde ejder meyvesi yetiştirmeye karar verdiğini kaydetti.
Öztürk, yaklaşık 15 ay önce 100 bin lira harcayarak ejder meyvesi serasını kurduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kaktüs familyasının meyve veren bir cinsi. Çiçeğini gece açıyor. Bu meyvenin ülke ekonomisine getirisi çok fazla. Biz bunu Marmara Bölgesi'nde yaymaya çalışacağız. Ben şu an Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticiyim. Şu an gayet iyi durumdayız. Ürün Bursa iklimine çok iyi uyum sağladı. İlk meyveleri almaya başladık. Seramız 1,5 dönüm. 2 bin meyve fidesi var. Dönüm başı 700 adet ürün verebiliyor. Şu an olgunlaşan ürün sayısı çok az. Haziran ayından itibaren üretimimiz daha da artacak."
"Seraya soba sistemi kurdum
Mahsülün ülkede giderek yaygınlaşacağını vurgulayan Öztürk, "Ejder meyvesinin yanı sıra bu ürünün fide üretimini de yapıyorum. Bursa, Yalova ve Sakarya'dan çok sayıda üreticiye ejder meyvesinin fidesini gönderdim. Çiftçilerimiz deneme amaçlı dikmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Öztürk, seraya elektrik bağlanmasıyla ilgili sıkıntısının olduğunu dile getirerek, "Seranın kışın eksi dereceye düşmemesi lazım. Seraya soba sistemi kurdum. Bunun için elektriğe ihtiyacım var. Bu işi havalar daha da soğumadan çözmek istiyorum. Yetkililerden de bu konuda yardım bekliyorum." diye konuştu.
Ejder meyvesini Bursa'da yetiştirmeyi başardı - BURSA

Güney Amerika, Akdeniz, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:06 Suriyeli yetimlere oyuncak sürprizi
14:06 Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu
14:06 24 Kasım Öğretmenler Günü
14:06 Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak
14:01 Vali Bilmez okey oynayıp vatandaşın taleplerini dinledi
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 14:06:42