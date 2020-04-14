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Ejderhaya benzettikleri su canlısı bakın ne çıktı

Ejderhaya benzettikleri su canlısı bakın ne çıktı Bilecik'te ilk defa şeritli semender görüntülendi Bilecik'te bir grup doğa sever, yürüyüş yaptıkları esnada bir derede gördükleri canlıyı ejderhaya benzetirken, yaptıkları inceleme sonucu canlının kuzey şeritli semender olduğunu öğrendiler.

14.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:58
Ejderhaya benzettikleri su canlısı bakın ne çıktı
Bilecik 'te ilk defa şeritli semender görüntülendi
BİLECİK - Bilecik'te bir grup doğa sever, yürüyüş yaptıkları esnada bir derede gördükleri canlıyı ejderhaya benzetirken, yaptıkları inceleme sonucu canlının kuzey şeritli semender olduğunu öğrendiler.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bilecik Doğa Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü üyeleri hafta sonu sosyal mesafeyi korumak şartıyla yaptıkları yürüyüşte ilçeye bağlı Çiftlik Köyünden geçen Dişlik Altı Deresi ejderhaya benzettikleri canlılar buldular. Grup üyeleri yaptıkları araştırma sonrasında bu canlıların kuzey şeritli semender olduğunu öğrendiler.

"Bu canlıyı Bilecik'te ilk kez görüntüledik"
Bilecik Doğa Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Hakan Ertürk, yaptıkları araştırmaya göre bu tür hayvanların Türkiye'de sadece Bursa, Adana, Mersin ve Hatay civarında yetiştiğini söyleyerek, "Bizler bu canlıyı Bilecik'te ilk kez görüntüledik. Çok üreyen bir hayvan olduğundan bir dişisi 100-300 kadar yumurta suya bırakıyormuş" dedi.

"Bu hayvanların koruma altında olduğunu biliyor"
Bilecik Doğa Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyesi Mehmet Öztürk ise, suda yaşayan canlıyı ejderhaya benzettiklerini anlatarak, "Doğa yürüyüşü sırasında gezerken ilk etapta ejderhaya benzettiğimiz su canlısı olan su semenderi bulduk. Bu hayvanların koruma altında olduğunu biliyor, bizlerde bu bölgede hayvanların korunması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Ejderhaya benzettikleri su canlısı bakın ne çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Yaban, Genel
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