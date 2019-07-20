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/ek bilgi/ Beylikdüzü'deki olayda ölü sayısı 3'e yükseldi

BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi de hastanede hayatını kaybetti.

20.07.2019 18:38 /ek bilgi/ Beylikdüzü
İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde damadı tarafından vurulan kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Olay saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi, Çamlık Caddesi üzende bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu karısıyla son kez konuşmak için bir araya gelen Ali Ekber Ergül dehşet saçtı. Eşi Özlem Ergül ve kayınpeder Adıgüzel Altun'u vuran Ali Ekber Ergül intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergül çiftinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Adıgüzel Altun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA
Çamlık, DHA, Güncel

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