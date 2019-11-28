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(ek bilgi) METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtına beklendiğini açıkladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına...

28.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:18(ek bilgi) METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz ile 'da fırtına beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor"  ifadeleri yer aldı.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

Fırtına uyarısıyla ilgili İBB AKOM'dan da açıklama yapıldı.

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgarın yarın  sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

İstanbul'da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.   İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.

Görüntü Dökümü:

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Batı Karadeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

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