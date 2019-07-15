15.07.2019 20:43
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/ek bilgi ve fotoğrafla/ Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

/ek bilgi ve fotoğrafla/ Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul

Gökhan ÇELİK - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Gökhan ÇELİK - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.
Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı. Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.



Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara, Güncel

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