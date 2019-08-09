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(Ek bilgi ve fotoğraflarla)  İstanbul'da bayram öncesi huzur ve trafik  denetimi

İSTANBUL genelinde birçok farklı noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri yapıldı.

09.08.2019 16:45 (Ek bilgi ve fotoğraflarla)  İstanbul'da bayram öncesi huzur ve trafik  denetimi
İSTANBUL genelinde birçok farklı noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak yapılan denetim noktalarından birisi de Beşiktaş iskelesi önüydü. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve yunus polisleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. "Fırtına" isimli narkotik köpeği ise durdurulan araçların içini adeta didik didik aradı. Polis ekipleri yoldan geçen şüpheli kişilere de GBT kontrolü yaptı.
Fatih Eminönü İskelesindeki arama noktalarında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda arama yaparken, bazı kişileri üstlerini arayıp kimlik kontrolünden geçirdi. Çamlıca Gişeleri de bir başka denetim noktasıydı. Burada durdurulan araçlar denetlenirken sürücü ve yolculara uyarıcı broşürler dağıtıldı.


- İstanbul

İstanbul, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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