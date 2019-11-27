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(Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı

MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı.

27.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:37(Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
MALTEPE sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından  sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis,  olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan, vahşet  anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan M.A, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

Köpekler ise Maltepe Hayvan Barınağı'na götürüldü.


- İstanbul

Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA

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