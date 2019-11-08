Haberler » Güncel » (Ek Bilgi ve Görüntüler)İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-17' DENETİMLERİ - Haber

(Ek Bilgi ve Görüntüler)İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 2019-17" DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI-Ali ABLAY-İsa ALMAÇAYIR- İstanbul genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

08.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:08 (Ek Bilgi ve Görüntüler)İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI-Ali ABLAY-İsa ALMAÇAYIR- 

genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi. 

İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

FATİH'TEKİ DENETİMLER

Fatih Millet Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Şüpheli bulunan araçlarda durdurularak didik didik arandı. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdi. Millet Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü:

--------------------

KADIKÖY

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçlarda arama yapılması

-GBT yapılması

-Polis helikopterinde görüntü

-Narkotik köpeğin arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

FATİH

Helikopter detayı

 Araçların aranması ve şahısların aranması detayı

Gözaltına alınan kişinin detayı

Polisler detay

Genel ve detay

 

 



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48   Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
19:48   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
19:46   HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (3)
19:46   Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
19:46   Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okulunda "Himayedar Günü" etinkinliği
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:48:58