Haberler » Güncel » (Ek Bilgi ve Görüntülerle)BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (2) - Haber

(Ek Bilgi ve Görüntülerle)BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (2)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bahçelievler'de özel hastanede çalışan sağlık görevlisi hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı.

06.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:30(Ek Bilgi ve Görüntülerle)BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (2)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

'de özel hastanede çalışan sağlık görevlisi hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Saldırıda sağlık çalışanı kaçarak yaralanmaktan kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bahçelievler'de bulunan bir özel hastanede dün meydana geldi. İddiaya göre, hastane önüne çıkan sağlık çalışanı yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık çalışanı hastane içine girerek, yardım istedi. Madde bağımlısı ise sağlık çalışanının arkasından hastaneye girerek, kovalamaya devam etti. Hastanedekiler saldırganı durdurmaya çalıştı. Saldırgan elindeki bıçakla saldırıyı sürdürdü. Çalışan kaçarak yaralanmaktan kurtuldu. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından hastaneye polis çağrıldı. Saldırgan hastaneden kaçarken, yaşanan bu dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olaya ilişkin görüntüler



Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28 Otomobilin çarptığı polis aracı, yol kenarındaki gence çarptı - Haber
17:28 Erdemli'de çiftçilere harnup fidanı dağıtıldı - Haber
17:28 Dörtyol'da sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı - Haber
17:28 Adana'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haber
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkardı: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Haber
17:22 Karayolları heyeti Düzce'yi ziyaret etti - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
15:52 Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı - Haber
15:46 İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
6.12.2019 17:30:34