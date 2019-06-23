23.06.2019 22:33
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(Ek bilgi ve görüntülerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI

(Ek bilgi ve görüntülerle)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrılarak Kısıklı'daki evine gitti.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı
-Erdoğan'ın konvoyunun Kısıklı girişi
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Kaynak: DHA
İstanbul , Cumhurbaşkanı , Güncel

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