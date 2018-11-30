30 Kasım 2018, 13:14
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Ek Bilgi ve Görüntülerle) Sarıyer'de İstinat Duvarı Çöktü; Bir Ev Hasar Gördü

Ek Bilgi ve Görüntülerle) Sarıyer

Sarıyer maden Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çöktü.



Sarıyer maden Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi. Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetin 

eşi Arife Çetin'in olayı haber verdiğini belirterek, "Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar" dedi.  İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu. 

Belediye ekipleri çöken istinat duvarı çevresinde önlem aldı, kum torbaları yerleştirdi. Binada ve çevrede yaşayanlar ise tedirgin olduklarını belirtti. 

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

Alınan önlemlerin görüntüsü

Çevre sakinleri ile röportaj

Detaylar 

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

Çöken istinat duvarı

-Çocuk odasında yıkılan duvar

Çocuğun babası ile röportaj

Yatakta bulunan oyuncak

Görgü tanığı ile röportaj

Yavrularını arayan kedi

Olay yerindeki zabıta ekipleri

Detaylar - İstanbul Sarıyer
30 Kasım 2018 Cuma 13:14



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