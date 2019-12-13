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(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME

-Bina sakinleri tahliye edildi.

13.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:52(Ek bilgi ve görüntülerle) ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME

-Bina sakinleri tahliye edildi.

-Bina mühürlendi.

-Binanın kopan çatı saçağı ekiplerin çalışmasıyla alındı.

Sedat AKYILDIZ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, 'de, 6 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çatı saçağından koparak yola düşen parçalar doğalgaz borusunu patlattı. Tedbir amaçlı mühürlenen bina sakinleri tahliye edildi.

Olay, Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak 18 numarada bulunan 6 katlı binada 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında çökme oldu. Çatı saçağı da koparak yola düştü. Çatıda küçük çaplı hasara neden olan kopma sırasında 6'ncı kattaki daire de zarar gördü. Sokağa saçılan moloz parçaları binanın doğalgaz borusunu patlatırken, park halindeki araçlara da hasar verdi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bina sakini bir kadın ise fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresinde çalışma yaptı. Yaralılar ile fenalık geçiren bina sakini sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından molozlar temizlendi. Elektriği ve doğalgazı kesilen binada oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri tedbir amacıyla binayı mühürledi.

Görüntü dökümü:

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(EK GÖRÜNTÜ)

-Binanın havadan görüntüleri

-Binadaki parçanın kesilmesi

-Tahliye edilenler

-Binanın mühürlenmesi

-Genel ve detaylar

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Çöken kısmın görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

- ekipleri

-Moloz parçaları

13.12.2019 - 09.04 Kodu : 191213013

13.12.2019 - 09.22 Haber Kodu : 191213018

13.12.2019 - 09.53 Haber Kodu : 191213029

13.12.2019 -10.43  Haber Kodu : 191213045



İtfaiye, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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