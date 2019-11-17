(Ek Bilgi ve Görüntülerle) YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadınıö seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakalö ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristoriö ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanımö filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncuö ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jonesö ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncuö, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorumö ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü "Onur" ödülüne layık gördü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü" verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide'deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter'e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısıö ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, "Martıö adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.

1965 yılında Şükran Güngör ile evlenmiştir. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Şükran Gündör 2002 yılında hayatını kaybetmiştir. Leyla adında bir kızı vardır.

YILDIZ KENTER FİLMLERİ

1951 Vatan İçin Büyükanne

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın Pembe

1967 Yaşlı Gözler Ümran

1971 Anneler ve Kızları Fatma

1971 Elmacı Kadın Fatma, Gündoğdu bacı

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe Huriye Bacı

1974 Bir Ana Bir Kız Zeynep

1983 Zulüm Orhan'ın annesi Ayşe

1988 Hanım Olcay Hanım

1999 Güle Güle Zarife

2001 Büyük Adam Küçük Aşk Müzeyyen Hanım

2005 Sen Ne Dilersen Dadı Mimi

2007 Beyaz Melek Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme

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-Hastaneden görüntüler

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