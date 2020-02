(Ek bilgiler ve fotoğrafla) - Kılıçdaroğlu, 37. Olağan İstanbul İl Kongresinde konuştu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı. Haliç Kongre Merkezi'nin açık hava etkinlik alanına kurulan komplekste gerçekleşen kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, ilçe başkanları, davetliler ve çok sayıda partili katılıyor. Kongrede divan başkanlığını CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen üstleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede, 677 delege oy kullanacak. Delegelerin oylarıyla CHP'nin İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirlenecek ve seçilenler 2 yıl süreyle görev yapacak.

Kongrede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Sizleri o günün heyecanına taşımak istiyorum. İşgal altındaki bir ülkede 100 yıl önce bir grup insan idealleriyle yola çıktı. Kavgaysa kavga dediler. 100 yıl sonra biz bugün burada aynı heyecanı yaşamak ve yaşatmak zorundayız. 100 yıl önceki koşullar çok daha zordu. Bugünkü koşulların da zor olduğunu biliyoruz. Önemli olan zorluğu başarmaktır. Önemli olan 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığında özünde demokrasi vardı. Her görüşten insan vardı. Kürsüye çıkıp ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'i dahi rahatlıkla eleştirebiliyorlardı. 100 yıl sonra bugün geldiğimiz noktada demokrasinin ağır yaralar aldığını görüyoruz" dedi.

5 TEMEL SORUN

Beş temel sorun olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Beş temel sorundan birincisi demokrasi. Bugün yaşadığımız en temel sorunlardan biri demokrasi. Düşüncesini açıkladı diye insanlar hapse atılamaz. Düşüncesini açıkladı diye insanlar üniversitelerden atılamaz. Özgürce yazı yazabilmeli. Düşüncelerini ifade edebilmeli. Yargı bağımsızlığı olmalı. Medya özgürlüğü olmalı. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce konuşulabilmeli. Demokrasi dediğimiz olguyu kendi iç dünyamızda da kurmalıyız. İkinci temel sorunumuz eğitimdir. Bir kuşağı yok ettiğimizin kaç kişi farkında acaba? Her bakana göre eğitim politikasının değiştiğinin kaç kişi farkında? Eğitimin bir kişiye, bir sınıfa, bir topluma, bir ulusa başarı kazandırdığını, çıta atlattığını acaba kaç kişi biliyor? Bize düşen görev bunları anlatmaktır. Eğer hiçbir anne ve baba okula gönderdiği çocuğunun eğitiminden memnun değilse, bu nasıl bir eğitimdir diye soruyorsa o zaman hepimiz dillendirmeli ama çözümünü de ortaya koymalıyız. Üçüncü sorunumuz dış politika. Barış üzerine inşa edilen bir dış politika bugün bireysel kin ve öç alma noktasına dönmüş durumda. Nasıl o kişiden intikam alırım, nasıl onun sesini keserim, nasıl onu makamından indiririm diye bireysel kin ve bireysel öfkeye dönüşen bir politikadan bahsediyorum. Barışı değil, savaşı önceleyen bir dış politika. Bunun sonuçlarını 82 milyon beraber yaşıyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeliyle birlikte. Arkasından 1 milyon daha gelecek. Onların yanında ellerinde silah tutan terörist gruplar da büyük bir olasılıkla gelecek. Asıl karmaşayı o zaman yaşayacağız. Böyle bir dış politika hiçbir zaman olmadı. Dördüncü büyük sorunumuz toplumsal barış. Bunu sağlamak zorundayız. Hiç kimsenin kimliği, yaşam tarzı, inancından ötürü ötekileştirilmesini istemiyoruz. Hiç kimse bunları kullanarak siyaset yapmamalıdır. Beşinci büyük sorunumuz ekonomi. Hatay'da valilik binasının önünde kendisini yakan vatandaş gördük. İşsizim diyor. Çocuklarım aç diyor. Üzerine benzin döküyor. Kendisini yakıyor. Çaresizliği kendisini yakarak soruna dikkat çekmek için isteyen bir insanın yaşadığı drama hiç kimse kayıtsız kalamaz."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ORTADOĞU MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aklı olan, dünyayı iyi okuyan, geleceği iyi okuyan egemen güçlerin Ortadoğu'daki emellerini bilen birisi zaten egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmaz. Eğer sizin sırtınızı sıvazlayıp büyük Ortadoğu projesinin eş başkanısın hadi bakalım şuraya gir dendiğinde giriyorsanız başınız belaya girer. Bugün girdiği gibi. O nedenle hepimize düşen görevler var" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN NE YAPTIĞINI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Kongre sonrası Yenikapı'da yapılan Kudüs mitingine katılacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra ben Kudüs mitingine katılacağım. Evet oraya da katılacağım. Hiç kimse unutmasın. Filistin'de bizim devrimci gençlerin mezarları var. Filistin davası için oraya gittiler. Kudüs'ün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Trump'ın da ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Hakkı, hukuku ve adaleti sadece kendi ülkemizde değil, kainatta da isteyeceğiz. Dünyada da isteyeceğiz. Hak, hukuk ve adalet herkese teslim edilmeli. Eğer Filistinliler yıllardır verdikleri mücadele sonucu egemen güçlerin baskısıyla hakları elinden alınıyorsa, mazlum milletlerin hakkını savunacak olan yine bizleriz. Çünkü mazlum milletler Mustafa Kemal'i örnek aldılar" şeklinde konuştu.

"SİYASETİ SEVGİ VE SAYGIYLA YAKLAŞARAK YAPMALIYIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongrede yaptığı konuşmada, "Öncelikle, şunu bir kez daha gördüm ki; siyaset, insanları içtenlikle sevmeden, doğallıkla ve kalpten kucaklamadan, onlara yardımcı olmayı gönülden istemeden yapılabilecek bir şey değildir. Hele ki, bizler, bu ülkenin kurucu mayasını ve demokrasi iradesini oluşturan Cumhuriyet Halk Partililer. Siyaseti, kimseyi dışlamadan, herkese sevgi ve saygıyla yaklaşarak yapmalıyız. Toplumsal kutuplaşmaya teslim olmadan, sükunetimizden ve barışçıl dilimizden taviz vermeden yapmalıyız. Milleti ayrımsız sevmek, hangi partiye oy verirse versin milletimizin her bir ferdini bir kardeş olarak görmek ve kalpten kucaklamak bizim DNA'mızda olmalı. Çünkü bizler, kendimizin, eşimizin, dostumuzun veya akrabalarımızın çıkarları için değil, bu milletin çıkarları ve mutluluğu için siyaset yapanlarız. Her birimiz ve her kademede görev alanlarımız çalışmalı ama çok çalışmalıyız. Bütün diğer partilerden daha fazla çalışan, daha fazla emek ve enerji ortaya koyan bir parti ve örgüt olmalıyız. Bir göreve talip olmanın, herkesten daha çok çalışmaya talip olmak olduğunu bilmek ve bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. Siyasette çalışmak demek, her şeyden önce, sokakta olmak, vatandaşla iç içe olmak demektir. Gençleri, kadınları, çocukları, işsizleri ve emeklileri anlayabilmek, hissedebilmek, onlarla yüz yüze, gönül gönüle iletişim halinde olmak demektir. Milleti anlamadan, milletin derdine derman olacak yolları milletle birlikte düşünmeden herhangi bir menzile ulaşamayız. Dürüst olmalıyız." dedi.

