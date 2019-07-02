02.07.2019 17:36
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(Ek bilgilerle) BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

(Ek bilgilerle) BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

-İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde memur olarak çalışan İlhan Yılmaz (48), adliyenin ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.

- İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde memur olarak çalışan İlhan Yılmaz (48), adliyenin ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, BAĞCILAR'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde memur olarak çalışan İlhan Yılmaz (48), saat 14.30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve Detaylar



Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Memur, Güncel

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