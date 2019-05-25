25.05.2019 19:54
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(Ek bilgilerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nda

(Ek bilgilerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Binası'nda partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Binası'nda  partisinin İstanbul il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Erdoğan saat 14.00 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, AK parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan il binasında düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı. Erdoğan'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan, bu akşam Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya gelecek.
 


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Kaynak: DHA