Ek Bilgilerle) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her Zaman Teröristlerin Beynindeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"Zeytin Dalı, Afrin operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Sincar'ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletin başına bela olmaktan çıkacak." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler "15 Temmuz Millet Bahçesi" ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışını gerçekleştirdi. Esenler'deki açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.HER ZAMAN TERÖRİSTLERİN BEYNİNDEYİZCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında "Reis bizi Mümbiç'e götür" sloganları üzerine, "Sabırlı olun önce biz, sonra siz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz Mehmed'imizle, Mehmetçik'lerimizle birlikte oralardayız. Özgür Suriye Ordusu'yla oralardayız. Zeytin Dalı, Afrin operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Sincar'ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletin başına bela olmaktan çıkacak" dedi.BU MİLLET DE SENİ BİR ŞEY ZANNETSİNErdoğan, "Hep birlikte Allah'ın izniyle, vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz. Ödeteceğiz. Her ne kadar içeride bile bundan rahatsız olanlar varsa, onlara da buradan selam. Bay Kemal, bak sen de bunları iyi bil. Bu teröristlerle el ele, kol kola dolaşma. Onlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yerli ve milli ol. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Bunlarla kol kola olmaktan vazgeç. Teröristlerle omuz omuza olmaktan vazgeç. 31 Mart'ta yine onlarla birlikte yola çıkmaya hazırlanıyor. Bay Kemal, açık ol açık, dürüst ol dürüst. Bu millet de seni bir şey zannetsin" dedi."AYIP, AYIP, BİRAZ İZAN SAHİBİ OL"Erdoğan, "Van, HDP belediyesiydi. Oranın su sorununu çözdük. Niye? Dedik ki, 'burada benim insanım yaşıyor.' Her ne kadar belediye filanca partide de olsa. 'İnsanlarımızı susuz bırakmayacağız.' dedik. İstanbullulara sorsanız. 'En memnun olduğunuz hizmet nedir?' diye. Herhalde su ve doğalgazı en başta söylerler. Ben göreve geldiğimde İstanbul'da 50 bin haneye doğalgaz veriliyordu. Ama İstanbul'dan cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğalgaz veriliyordu. Biz buyuz. Biz böyle çalıştık. Bay Kemal senin bunlardan haberin yok. Sen o zaman başka yerlerdeydin. Sen o zaman bu işlerin nasıl gittiğini ve nasıl yapıldığını bilmiyordun. Böyle bir hizmeti meclis kürsüsünden karalıyorsun. Ayıp, ayıp, biraz izan sahibi ol. Her zamanki gibi eline yalan yanlış rakamlar bilgiler tutuşturulmuş. Onunla milleti kandıracağını sanıyor. Neymiş efendim. İstanbul'daki 580 bin konutun suyu, 493 bin konutun doğalgazı kesilmiş. Buna yalan deme yetmez. Bunun adı kuyruklu yalandır Bay Kemal. İstanbul'daki toplam 6 milyonu aşkın abone içerisinde borcundan dolayı suyu kesik olanların sayısı 23 bindir. Bir başka ifadeyle binde 37 düzeyindedir. Aynı şekilde arıza ve borç sebebiyle doğal gazı kapalı olanların oranı da yüzde 1'i dahi bulmuyor Bay Kemal. Kaldı ki, bunlar geçici durumlardır. Bir süre sonra aboneler tekrar hizmet almaya devam ediyorlar. İSKİ'nin su aboneleri arasında ödeme güçlüğü çekenlere taksitten vadeye kadar her türlü hizmet sunuluyor. Ayrıca şehit aileleri, gaziler, engelliler ve muhtaçlar için sosyal devlet ilkesine uygun ayrı bir su tarifesi uygulanıyor. Ana muhalefetin başındaki bu zat, işte bu hizmetleri eleştiriyor. Tüm müktesebatları SSK'yı batırmak ve CHP'nin oylarını sağa sola peşkeş çekmek, terör örgütlerine payandalık yapmak olan bu zatın yalanlarını, iftiralarını ve hezeyanlarını ifşa etmekten bıktık. Kendini aynı çamurlukları yapmaktan bıkmadı. Aslında bu zatın durumu siyaset biliminin değil, psikolojinin ve psikiyatrinin konusudur" diye konuştu."VAH ZAVALLI VAH"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zatın ruh halini gösteren bir başka örnek de sanayi üretimimiz konusundaki iddialarıdır. Neymiş? İthalat olmadan sanayici üretim yapamıyormuş. Yani diyor ki 'sanayici dışarıdan metal getirip araba ihraç ederek yanlış yapıyor 'diyor. Vah zavallı vah. 'Sanayici dışarıdan kakao ithal edip çikolata imal edip bunu dışarı satarak yanlış yapıyor' diyor. Bir ara da buğday ithalatımıza takmıştı. Sanayicimizin buğday ithal edip bundan elde ettiği ürünleri bisküvi veya unlu mamuller olarak dışarı satmasını kabullenemiyor. Kılıçdaroğlu'nun mantığına göre dünyanın sanayi devleri olan Çin, Hindistan, Japonya, Amerika, Almanya derhal kapıya kilit vurmalıdır" dedi."F-35'LER YAPIYOR AMERİKA. ONLARDAN BİZE GELECEK 120 TANE"Erdoğan, "Bay Kemal ofset denilen bir olay vardır bilir misin? Bak bugün F-35'ler yapıyor Amerika. Onlardan bize gelecek 120 tane. Onların belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz. Biz oraya gönderiyoruz. Onlar bunun montajını yapıp dünyaya satacaklar. Bize de satacaklar. Araçlarda da aynı durumlar var. Artık dünyada bir şeyin yüzde 100 yapıldığı yerler çok nadirdir. İthalat ihracatın adeta altyapısını oluşturur ama haberi yok bunlardan. Bu ülkeler de sanayi ürünlerinin ham maddelerini çok büyük ölçüde bizim gibi dışarıdan karşılıyor. Demir dediğiniz maden öyle her yerde ve ihtiyacınızı karşılayacak kadar çıkan bir şey değil. Kakao dediğiniz ürünün nerelerde yetiştiği belli. Buğday derseniz biz kendi ihtiyacımızı karşılayacak istihsali zaten gerçekleştiriyoruz. Ama iş dünyaya pazarlayacak duruma geldiğinde mecburen ham maddeyi dışarıdan almamız gerekiyor. Kaldı ki, bizim ihracatımızın belli bir oranda ithalata dayandığı açıktır. Ömründe tek bir üretim yapmamış. Tek bir eser ortaya koymamış, tek bir işçi çalıştırmamış, ticaretle merhabası olmamış birinden başka bir mantık beklemek elbette mümkün değildir. Türkiye'nin şanssızlığı ana muhalefet partisinin işte böyle bir zihniyetin esareti altına bulunuyor olmasıdır. Bugün Türkiye sanayi üretiminde sayıları bin 38'i bulan araştırma geliştirme merkezleri, 283'e ulaşan tasarım merkezleri üretim ve istihdam destekleri ve ihracat kolaylıkları ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 311'e, buralardaki istihdamı yaklaşık 2 milyona çıkardık. Teknoparklarımızda yüksek teknolojiye bağlı üretim yapan firmalarımıza çok önemli destekler veriyoruz. AK Parti döneminde desteklenen KOBİ'lerimizin sayısı 4 binden 320 bine çıktı. Bu işler öyle kendi kendine olmuyor." dedi."BAY KEMAL KİMSEYİ SOKAĞA ÇIKARTAMAYACAKSINIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yönetimini asıl rahatsız eden artık Türkiye'nin namerde muhtaç olmamasıdır. Çünkü CHP zihniyeti Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden, milletimizin refahının artmasından, hak ve özgürlüklerin genişlemesinden değil, tam tersine sefaletten ve faşizmden güç alıyor. İşte gitti Almanya'ya, kimlerle resim çektiriyor? PKK'nın Almanya'da uzantısı durumunda olanların bir araya geldiği kişilerle toplanıyor. O paçavralarını Avrupa Parlamentosu'nda sergileyenlerle birlikte resim çektiriyor. İstikametini kaybetmiş demokraside ve ekonomide attığımız her adım bunların kabusudur. Sermayelerinin ellerinden gittiğini gördükçe hırçınlaşıyorlar, yalan ve iftiranın dozunu artırıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmelerinin sebebi bu. Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim; burası Paris değil, burası Hollanda da değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz. BU DEFA KAÇMAYA FIRSAT BİLE BULAMAZSIN, ONU BİLCumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın, onu bil. Onun için de bu milletin evlatlarını, sendikaları sokağa davet etmekle bir yere gidemezsin. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık, ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla, buna fırsat vermeyiz, gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yoktur Bay Kemal. Türkiye'nin bu ana muhalefet zihniyetinden kurtulmasına az kaldı. Şurada üç buçuk ayımız var, hazırız değil mi?" diye konuştu.Erdoğan açılış töreninin ardında, "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi.