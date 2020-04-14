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(Ek bilgilerle geniş haber)-Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı...

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerini yakan bir kişi elinde pompalı tüfekle tehditler savurdu.

14.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:53
(Ek bilgilerle geniş haber)-Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı...
BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerini yakan bir kişi elinde pompalı tüfekle tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti. Gözaltına alınan kişinin buz pisti ve kafe olmak üzere iki bölümden oluşan iş yerinin kafe bölümüne ortak olduğu, diğer ortakların kafeyi başka birine devretmesi üzerine  iş yerini benzinle ateşe verdiği öğrenildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen 49 yaşındaki Ümit Yaşar P., yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören Ümit Yaşar P., pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi. Alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan yangın sırasında, "Mafya geldi. Çöktü. Ekrem İmamoğlu buna müsaade etti. CHP'nin gitmediğim kolu kalmadı. Canan hanım utanın." diye bağırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede ikna etti. Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümit Yaşar P'nin buz pisti ve kafe olmak üzere iki bölümden oluşan iş yerinin kafe bölümüne 450 bin TL karşılığında ortak olduğu, ancak diğer ortakların kafeyi başka bir kişiye devretmesi üzerine 1,5 litre benzinle iş yerini ateşe verdiği belirlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel
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