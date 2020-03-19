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(Ek Bilgilerle)Pınar Fidan polise ifade verdi

GÖSTERİDE Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi.

19.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:59
(Ek Bilgilerle)Pınar Fidan polise ifade verdi
GÖSTERİDE Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi.

Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan, avukatıyla birlikte Kadıköy Güvenlk Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi. Pınar Fidan, emniyet ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Pınar Fidan, İstanbul, Güncel

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