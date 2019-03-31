Sancaktepe'de Taşlı Sopalı Kavga! Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Sancaktepe'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı. Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.

EKİPLER BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Olay saat 14.00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Maçka Caddesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan taşlı ve sopalı kavga, akrabaların da katılmasıyla büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekiplere, Çevik Kuvvet ekipleri destek verdi. Biber gazı ile müdahale sonrası ayrılan taraflar mahalle aralarına dağıldı, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

BAZI DÜKKANLARIN CAMLARI KIRILDI

Kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken çevrede bulunan bazı dükkanların camları kırıldı. Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: DHA