Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi

Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BEYLİKDÜZÜ, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beylikdüzü
'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. 4 ziyaretçi stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan 4 kişiye ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DHA, Beylikdüzü, Güncel
Kaynak: DHA