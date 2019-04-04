04 Nisan 2019, 17:35
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Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi

Ek Bilgilerle) Tüyap

*Stant altında kalarak yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

*Stant altında kalarak yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ersan SAN/ İstanbul DHA

Beylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. 4 ziyaretçi stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan 4 kişiye ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.  Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen stant

-Stant altından çıkarılanlar

-Yaralılar

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar Beylikdüzü, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA