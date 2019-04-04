Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi

*Stant altında kalarak yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ersan SAN/ İstanbul
DHA Beylikdüzü
, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. 4 ziyaretçi stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan 4 kişiye ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Devrilen stant
-Stant altından çıkarılanlar
-Yaralılar
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar
Beylikdüzü, DHA, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA