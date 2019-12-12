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(Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu.

12.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:11(Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan Sanat Erkek Kuaföründe, müşterilerden Fatih K., tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun duvarı delerek, yan odada bulunan Hamdi B.Ç.(16)'in sağ kolunu yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hamdi B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuaför çalışanlarının vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. , yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastığı belirtilen Fatih K. kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuaförden detay görüntü

-Kuaför çalışanlarından detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü


- İstanbul

Tepecik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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