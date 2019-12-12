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(Ek Bilgilerle)Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu

ETİLER'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu.

12.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:12(Ek Bilgilerle)Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu
ETİLER'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan Sanat Erkek Kuaföründe, müşterilerden Fatih K., tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun duvarı delerek, yan odada bulunan Hamdi B.Ç.(16)'in sağ kolunu yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hamdi B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuaför çalışanlarının vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastığı belirtilen Fatih K. kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


- İstanbul

Tepecik, Güncel

Kaynak: DHA

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