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(Ek bilgilerle yeniden) ARNAVUTKÖY'DE OĞLUNUN NİKAHINA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ.

Habipler yolunda meydana gelen kazada oğlunun nikah törenine gittiği öğrenilen Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

10.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:53(Ek bilgilerle yeniden) ARNAVUTKÖY'DE OĞLUNUN NİKAHINA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ.

ARNAVUTKÖY- yolunda meydana gelen kazada oğlunun nikah törenine gittiği öğrenilen Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Arnavutköy- Habipler yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası önü Habipler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den gelerek Bayrampaşadaki nikah törenine gittikleri öğrenilen Ferhat Demir yönetimindeki 34 DG 5995 plakalı otomobil, önce aynı istikamette giden 34 BRG 405 plakalı kamyonete ardından başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Demir'in yönetimindeki otomobil, takla atarak sürüklendi.  Takla atan otomobilde damadın annesi olduğu öğrenilen Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken, Kübra Özkan, Aysun Özkan, Mustafa Özkan ve sürücü Ferhat Demir ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Ayşe Gülen Özkan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin takla atarak sürüklendiği görülüyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamera)

-Kazaya karışan otomobilin takla atarak sürüklenmesi

AKTÜEL

-Kazaya karışan otomobil

-Kamyondan görüntü

-Sağlık ekipleri

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Trafikten görüntü


- İstanbul

Arnavutköy, Habipler, Güncel

Kaynak: DHA

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