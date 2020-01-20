(Ek bilgilerle yeniden) Bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi

Beylikdüzü 'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan o sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi.

Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu Murat Ü. (54) ile tartışmaya başladı. Murat Ü. yanındaki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı. Mustafa D. bacağından yaralanırken, o sırada oradan geçmekte olan polis ekipleri saldırgana müdahale etti. Saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken yaralı Mustafa D. bir süre kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

VATANDAŞLARDAN İLK YARDIM

Bu sırada vatandaşlar yerde buldukları bir lastik iple yaralı adamın bacağını bağlayarak kan kaybetmesini önlenmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ambulansta yaptıklar ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı noktada çalışma yaptı. Olayı gören bir vatandaş, " Ben lastik patladı sandım bir daha aynı sesi duyunca silah olduğunu anladım. Dışarı baktığımda vuran kişi diz çökmüş polis ekiplerine teslim oluyordu" diye konuştu.

- İstanbul