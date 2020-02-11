(Ek bilgilerle yeniden) - Yeni Atatürk Kültür Merkezi Taksim'de yükselmeye başladı

TAKSİM'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan nşaat sahasında sanatçıların performanslarını sergileneceği opera salonu ortaya çıktı. Taksim 'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2 bin 40 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 435 araçlık otopark bulunuyor.

OPERA SALONU ARTIK BELLİ OLUYOR

Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Sanatçıların performanslarını sergileyecekleri 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonunda sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler ortaya çıkmaya başladı. Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI

Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük 4.Sanat merkezi olan bina, 1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

YIKILDI YENİDEN YAPILIYOR

2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yılında yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.

YENİ AKM'DE NELER VAR

Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesiinde 95 bin 596 metrekare kapalı alan bulunuyor. Proöede 2 bin 40 kişilik opera salonu, ayrıca 827 kişilik tiyatro, konferans salonları, oda tiyatro salonları, sahne makyaj ve kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonu, solist ve orkestra sergi salonları, kayıt stüdyoları, prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları, kitap kafeler, toplantı odaları idari ofisler ve 435 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

- İstanbul