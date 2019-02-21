Yoğun Sis Nedeniyle Tüm Şehir Hatları Vapur Seferleri ve İDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Megakentte etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarının iptal seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu. Açıklamada, bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

İDO'DA DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Deniz'indeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Bursa-Yenikapı 07: 30,

Yenikapı-Bursa 07: 30,

Yalova- Pendik 07: 00,

Pendik-Yalova 07: 00,

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA