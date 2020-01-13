Haberler » Güncel » (ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü - Haber

(ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:15(ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki kişinin kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  Girdiği evden zeytinyağı çaldı - Haber
15:23  Elazığ'da hasta yakınlarının yapmış olduğu ürünler sergilendi - Haber
15:22  Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı - Haber
15:22  Kapatılan Özgür Gündem davası; yazar Aslı Erdoğan'ın 9 yıla kadar hapsi istendi - Haber
15:22  Sakarya'da geçen yıl 50 milyon metreküp atık su arıtıldı - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
13.01.2020 15:24:59