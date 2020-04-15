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(ek bilgiyle)- İSTANBUL'DA 5 BİN 575 KORONAVİRÜS HIZLI TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

15.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:29
(ek bilgiyle)- İSTANBUL'DA 5 BİN 575 KORONAVİRÜS HIZLI TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye 'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

Ali ABLAY - İstanbul DHA  - ŞİŞLİ'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi. Çin'den getirildiği belirtilen kitlerin 18 dolara satıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel
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