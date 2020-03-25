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(ek bilgiyle) İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

"AMCA ARKADAŞIMIZ.

25.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:03
(ek bilgiyle) İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  GÖZALTINA ALINAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

"AMCA ARKADAŞIMIZ. ŞAKA YAPIYORUZ BİRBİRİMİZE. PİŞMANIM"

Alper KORKMAZ  / İstanbul DHA- İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkeldi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi,  zorla maske takarak başına kolonya döktü.  Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi. Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K., "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin sevki


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, DHA, Güncel

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